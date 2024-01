Autokorso Langenfeld Weniger als erwartet bei Anti-Ampel-Demo

(og) Erst Köln, dann 100.000 Menschen, die ein Zeichen für die Demokratie in Düsseldorf gesetzt haben. Nächstes Wochenende Langenfeld. Das hat den Zulauf derjenigen, die wie die Bauernbewegung mit der Bundesregierung nicht zufrieden sind, am vergangenen Samstag offenbar gebremst. An dem Autokorso, maßgeblich von dem Langenfelder Torsten Muntz (DJ Totto/Benefizgranaten) organisiert, haben zwar 53 Fahrzeuge (50 waren angemeldet) teilgenommen, aber die 150 erwarteten Teilnehmer kamen nicht. Es waren 75. „Das ist schade“, sagt Muntz und kündigt weitere Aktionen an. Die Polizei war am Samtag mit einem entsprechend großen Aufgebot vertreten. Motorradstaffel und Einsatzfahrzeuge haben den Korso vom Treffpunkt Parkplatz Freizeitpark Langfort aus über Baumberg, Monheim und zurück nach Langenfeld begleitet. „Es ist friedlich geblieben“, hieß es dazu am Sonntag in einer ersten Bilanz der Kreispolizei Mettmann.