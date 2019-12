Heimelig : Richrath feiert familiär statt mit Kommerz

Langenfeld Zum Gelingen des Weihnachtsmarkts im und am Pfarrzentrum St. Martin trugen rund 30 Vereine und Gruppen bei.

Auf dem Richrather Weihnachtsmarkt, der in den Räumen des katholischen Pfarrzentrums St. Martin und auf dem Innenhof des Pfarrzentrums immer am Samstag vor dem dritten Advent stattfindet, drängen sich die Menschen. Viele haben die Regenpause genutzt, um sich bei Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen auszutauschen. Denn der Weihnachtsmarkt, der nun zum 24. Mal stattfand, ist ein familiärer Treffpunkt für Jung und Alt.

Dies spiegelt sich auch in den auf dem Markt vertretenen Vereinen und Organisationen wieder. Etwa 30 Vereine, kirchliche Gruppierungen sowie soziale Institutionen sind dabei und sorgen unter anderem für leckere Sattmacher. Wie in den vergangenen Jahren verkauft die Feuerwehr Würstchen und der TuSpo Richrath seine berühmten Spießbraten-Brötchen. Der Kirchenchor von St. Martin lockt mit duftenden Reibekuchen. Und natürlich können auch noch kleine Überraschungen und Weihnachtsgeschenke besorgt werden. So bieten die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und das Seniorenzentrum St. Martinus Selbstgestricktes und andere Mitbringsel an.