Langenfelder Weihnachtsdorf Macher ziehen durchwachsene Bilanz

Wetter schlecht, Stimmung gut – das ist die Kurzfassung dessen, was die Schausteller sagen, wenn man sie nach ihrer persönlichen Bilanz fragt. An diesem frühen Nachmittag regnet es in Strömen und kaum jemand verirrt sich auf den kleinen Weihnachtsmarkt in der Langenfelder City. Selbst Glühwein- und Bratwurststand sind nahezu verwaist und das Kinderkarussell steht still. Tristesse pur, könnte man meinen, aber das stimmt nicht.