Langenfeld Weihnachtsmärkte : Weihnachtsmärkte ziehen in die Ortsteile

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof Aschenbroich verkaufte Angelika Mandry selbst hergestellte Teddys. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ausrichter sind CDU-Ortsvereine Reusrath und Berghausen sowie evangelische Gemeinde Reusrath.

(mei) Die von Angelika Mandry selbst hergestellten Teddybären waren am Wochenende echte Hingucker beim Weihnachtsmarkt der CDU Immigrath auf dem Bauernhof Aschenbroich. Auch an den rund 30 weiteren Ständen auf dem Hofgelände an der Kronprinzstraße gab es schöne Dinge zu bestaunen. Viele Besucher holten sich Adventsdeko oder besorgten erste Weihnachtsgeschenke.

Stimmungsvoll wird es am kommenden Wochenende bei zwei weiteren von CDU-Ortsvereinen ausgerichteten Weihnachtsmärkten: In Berghausen ist er Am Solperts Garten 9 am Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Nikolaus kommt an beiden Tagen dorthin.

Wie bereits berichtet, richtet die CDU auch in Reusrath an diesem Samstag einen Weihnachtsmarkt aus. Von 14 bis 21 Uhr sind die von Vereinen und Gruppen betriebenen Buden auf dem Reusrather Platz neben der Kirche St. Barbara göffnet. Gegen 16.15 Uhr werden gemeinsam bekannte Weihnachtslieder gesungen.