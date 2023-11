Langenfeld Weihnachtsdorf lockt mit Eisstockschießen

Am Freitag vor dem ersten Advent wird es weihnachtlich in der Schoppingmitte. Am 1. Dezember um 18 Uhr werden nicht nur die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, auch das Langenfelder Weihnachtsdorf der Familie Bruch klappt auf dem Marktplatz seine Buden auf. Täglich von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr, wird es mit dem Duft nach gebrannten Mandeln und Glühwein Vorfreude auf das Weihnachtsfest bescheren. An den Gastroständen werden aber auch ganz unweihnachtliche Speisen, wie Flammkuchen, Pommes, Currywurst, Zwiebel-Spießbraten und Champignons, Crêpes und Poffertjes geboten. Der Markt wird auch dank des Bühnenprogramms an den Wochenendtagen zu einem vorweihnachtlichen Treffpunkt für Freunde, Kollegen, aber auch die ganze Familie avancieren.