100.000 Lichter erstrahlen in Langenfeld : Weihnachtsstimmung in der Innenstadt

Festbeleuchtung am Rathaus in Langenfeld, die im vergangenen Jahr auf den gesamten Konrad-Adenauer-Platz ausgedehnt wurde. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bereits im Oktober begannen die Vorbereitungen, um die ökologisch korrekte LED-Technik in der Langenfelder Innenstadt zu installieren.

„Weit über 100.000 LED erleuchten in diesem Jahr die Langenfelder Innenstadt“, erzählt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. 2011 beginnen die Mitglieder der Kommit, dem Langenfelder Marketingverband, mit der Vereinheitlichung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt.

„Aber die Zeiten sind vorbei, weil sich alle Beteiligten vor elf Jahren auf das Motiv des liegenden S mit Kugeln einigten. Das ist bis heute das Kernelement der Überspannungen in den beleuchteten Straßen“, fährt Zimmermann fort. Inzwischen tauscht Kommit nach und nach die Lichterelemente der ersten Generation gegen die neuste LED-technik aus. „Wann immer wir Umgestaltungen an den Straßen vornehmen, beispielsweise an Laternen, denken wir immer auch an die Weihnachtsbeleuchtung.“ Alle neuen Laternen statte die Kommune mit Steckdosen aus. Das erleichtert den Elektrikern die Arbeit beim Anschließen der Beleuchtungseinheiten. Zusätzlich vermindert es die Verlegung von vielen Metern Leitung, so wie es früher oft nötig war. „Und die Leitungen mussten ja ebenso gesichert werden wie die Lichtelemente selbst“, so der Citymanager.