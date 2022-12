Geschenk an Langenfelder Senioren Weihnachten in der Tüte

Langenfelds Beigeordnete Marion Prell (Mitte) startete am Dienstag bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Solinger Straße die Aktion „Weihnachten in der Tüte“. Sie ist ein Ersatz für die Seniorenfeier in der Stadthalle. Wegen der Coronapandemie wird sie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Deswegen haben Verwaltung, Awo und Deutsches Rotes-Kreuz (DRK), wie im vergangenen Jahr, wieder die Tüten gepackt, die nun an die Senioren übergeben werden. Nach dem Auftakt bei der Awo folgt am dritten Adventswochenende eine Aktion mit Prell in den weihnachtlich geschmückten Räumen des DRK an der Jahnstraße 26. Unter Einhaltung der Hygienevorschrift gibt es neben den Tüten auch Glühwein und Plätzchen, sagt der DRK-Vorsitzende Magnus Staehler. Die Senioren wurden von der Aktion bereits vorab per Brief benachrichtigt.