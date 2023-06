Langenfeld Wehr löscht Brand im Further Moor

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Freitagnachmittag zu einem Waldbrand an die Bergische Landstraße gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte dort ankamen, konnten sie eine starke Rauchentwicklung aus Richtung Further Moor erkennen. Auf dem Waldgelände brannten ungefähr 250 Quadratmeter Unterholz, teilte die Feuerwehr mit. Weil sie umgehend mit den Löscharbeiten auf dem Gelände begannen, konnten die Einsatzkräfte noch rechtzeitig eine weitere Brandausbreitung verhindern, hieß es. Am späteren Nachmittag fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten auf dem trockenen Gelände statt, damit das Feuer nicht wieder aufflammte.