Katholische Kirchengemeinde Langefeld Ein Jahr Treffpunkt der Kulturen

„Unser Traum ging in Erfüllung: Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen mit unterschiedlicher Muttersprache kommen zusammen und sind doch in der Lage, sich zu verstehen“, so das Resumé von Mitinitiatorin Karin Selbach. Inzwischen arbeiten ehemals Geflüchtete sogar bei der Organisation des Treffs mit und unterstützen andere aktiv bei der Übersetzung. Dazu gehören Zeyneb und Yildrin aus der Türkei und Jourmard aus Syrien sowie das Ehepaar Lamiaa und Samir aus Marokko, die inzwischen über eine EU-Niederlassungserlaubnis verfügen. „Alle helfen, wie auch ihnen bei ihrer Ankunft in Deutschland von Deutschen geholfen wurde und unterstützen ehrenamtlich den Integrationsprozess“, freut sich Höger.