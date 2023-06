Langenfelder Lions Lions haben neuen Präsidenten

Als Symbol für sein neues Amt überreichte der bisherige Präsident Peter Siemons seinem Nachfolger die Lions-Glocke. In seinem kurzen Rückblick zeigte sich der Unternehmensberater zufrieden und glücklich, dass er sein Jahres-Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ weitgehend realisieren konnte. So wurde die Verzahnung zwischen dem Lions Club, den Langenfelder Lady Lions und den Leos (Jugend) weiter verbessert. Außerdem gelang es, den neuen Förderbereich Klima- und Umweltschutz einzurichten. 58.000 Euro an Einnahmen durch Aktivitäten stehen fast 95.000 Euro an geleisteten Spenden gegenüber. Siemons dankte insbesondere dem Vorstand aber auch den engagierten Mitgliedern für ihre Mitarbeit.