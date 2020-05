Bürgermeister kritisiert Land wegen zu kurzer Vorbereitungszeit : Wasserskianlage läuft – weitere Lockerungen folgen

Langenfeld Die Wasserski-Anlage Berghausen hat am Donnerstag nach der Corona-Zwangspause wieder zaghaft den Betrieb gestartet. „Nach der Aussage des Ministerpräsidenten hatten wir uns spontan dazu entschlossen“, sagte Wasserski-Chef Johannes Sühs im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die vorgeschriebenen Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsbestimmungen seien gut vorbereitet gewesen. „Die Besucher standen ja schon lange quasi Wakeboard bei Fuß.“ Am Nachmittag waren zwei Bahnen in Betrieb, abends wurde die stehende Welle für die Surfer angeworfen. Mit der Öffnung von Spielplätzen und dem Unterrichtsbeginn von Viertklässlern in den Grundschulen am Donnerstag werden nun weitere corona-bedingte Einschränkungen gelockert. Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider (CDU) äußerte sich „fassungslos, wie kurzfristig das Land Öffnungen quasi über Nacht beschließt, ohne den Akteuren vor Ort Vorbereitungszeit zu geben“. Schließlich müssten sich die Stadtverantwortlichen an Verordnungen des Landes halten, nicht an Ankündigungen in den Medien. So betrachte der Bürgermeister die Öffnung der Seniorenheime am Muttertag zwar emotional und vor dem psychosozialen Hintergrund als verständlich, wegen der besonderen Gefährdungslage aber auch kritisch. „Es gibt teilweise noch Infizierte in solchen Einrichtungen.“ Auch für die plötzlich verkündeten Lockerungen bei Schulen, Sportvereinen und in der Gastronomie sei die Vorbereitungszeit für die Stadtverwaltung allzu kurz, kritisiert Schneider.