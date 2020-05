Langenfeld : Wasserski lockt mit Pfingstangebot

Langenfeld Eine Vier-Tageskarte kostet 89 Euro. Auch Anfänger sind willkommen – auf Bahn 5. Eigentlich ist es an Pfingsten rappelvoll auf der Wasserski-Anlage in Langenfeld. Doch der Wakeboard-Wettbewerb ist abgesagt. Wegen Corona. Jetzt ist jede Menge Platz dort, für alle, die einmal ungestört auf die Wasserskier wollen.

Gefahren werden kann am Freitag (ab 10 Uhr) auf den Bahnen 1, 4 und 5. Von Samstag bis Montag (ab 11 Uhr) sind die Bahnen 1, 2, 4 und 5 geöffnet. Die Bahn Nummer fünf ist für Anfänger. Wer also sein Geschick testen möchte, kann dies am Wochenende tun. Für Anfänger gibt es eine Einweisung. Der Shop ist geöffnet, für alle, die keine entsprechende Ausrüstung haben. Auch das Seehaus serviert kleine und große Erfrischungen – unter den corona-üblichen Auflagen.

Unmittelbar nach dem Saisonstart am zweiten Märzwochenende hatte die Familie den Betrieb der Wasserskianlage corona-bedingt unterbrechen müssen. „Das war sehr schade, weil sich alle so darauf gefreut hatten.“ Anfang Mai, nach den ersten Lockerungen, waren zunächst nur zwei Bahnen geöffnet, am frühen Abend dann auch die stehende Welle für die Surfer. „Da darf immer nur einer drauf. Und die Gruppen müssen untereinander Abstand halten“, betont Sühs. Das gelte auch für den Aufenthalt am Ufer der Seen und dem Sandstrand. „Wir appellieren an die Eigenverantwortlichkeit unserer Gäste. Nicht, dass jemand unseren Betrieb gleich wieder dicht macht!“ Sühs hofft, dass er seine 59 Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, bald einsetzen kann.