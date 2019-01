Brrrr: Wassersport für Hartgesottene

Langenfeld Beim Winter-Opening in Berghausen drehen einige Wakeboarder ihre Runden.

(gut) Rein physikalisch ist Wasserskifahren und Wakeboarden nur in einem Fall unmöglich: wenn die Wassertemperatur unter null sinkt und die Unterlage ihren Aggregatzustand ändert. Jedenfalls ist dann Wasserski nicht mehr „Wasser-Ski“. Temperaturen im einstelligen Plusbereich jedoch sind für Hartgesottene kein Grund, auf den Frühling zu warten. So nutzten einige Neoprenträger das Winter-Opening der Wasserski-Bahn in Berghausen am Wochenende, um ein paar flotte Runden zu drehen. „Soooo kalt ist es doch gar nicht“, hieß es unter den Sportskanonen wie Nils, der sich, noch im Wasser, einen heißen Tee gönnte (RP-Foto: Ralph Matzerath). Und der Regen machte den Unverwegten weniger aus als Spaziergängern und Radfahrern – nass wurden sie ja ohnehin. Die Betreiberfamilie Sühs gibt den Winterwassersportlern überdies das Gefühl, ein Schnäppchen zu machen: „Unser Winter-Special für euch: Eine Tageskarte für den Preis einer Zwei-Stunden-Karte!“ Fragt sich nur: Wer will bei dem Wetter schon den ganzen Tag Wasserski fahren?