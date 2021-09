Wasserburg Haus Graven in Langenfeld : Ritter und Falkner beim Tag des offenen Denkmals

Ritter, Falkner und Kunst gibt es am 12. September in der Wasserburg Haus Gräven. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Kunst, Geschichte und einen Falkner: Das alles gibt es am 12. September in der Wasserburg Haus Graven zu bestaunen. Der Eintritt ist frei.

4000 Baudenkmale, historische Parks und archäologische Stätten öffnen ihre Pforten am Sonntag, 12. September für den Tag des offenen Denkmals. Darunter auch die Wasserburg Haus Graven in Langenfeld. Damit ist sie wieder Teil des bundesweiten Kulturevents, das seit 28 Jahren gefeiert und von der Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird.

Eine Gruppe von Rittern der Gruppe Leones Pugnae werde die Gäste ab 13 Uhr am Tor empfangen, so wie es in einer mittelalterlichen Burg früher üblich gewesen sei, heißt es in der Ankündigung. Bis 18 Uhr können sie das historische Gebäude erkunden, bezahlen müssen sie dafür nichts.