Nachhaltigkeit in Langenfeld Wasser für Pflanzen kommt aus dem Pool

Jahr wurden in Langenfeld wieder in unzähligen Gärten die beliebten Gartenpools aufgestellt. Doch wenn der Sommer sich zu Ende neigt, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Wasser? „Das Poolwasser kann unter bestimmten Bedingungen weitergenutzt werden, um Bäume, Pflanzen und Blumen im Garten zu bewässern“, erklärt Sabine Janclas, Leiterin des Referats Umwelt, Verkehr, Tiefbau der Stadt Langenfeld. „So wird das Wasser effizienter genutzt und hilft zusätzlich der Flora und Fauna in ihrem Garten.“