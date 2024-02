Langenfeld Reusrath Waschstraße ist jetzt eine Kaffeerösterei

„Doch“, sagt der freundliche junge Mann, „man kann hier noch tanken, muss aber am Automaten bezahlen.“ Und: „Ja, der Kiosk an der Tankstelle ist schon länger geschlossen. Und: „Wir übernehmen ihn nicht!“ Er habe auch kein Red Bull und keinen Tee anzubieten, erklärt er auf weiteres Nachfragen, aber etwas viel Besseres: nämlich seinen selbst gerösteten Kaffee to go! Und das ist ein Novum in Langenfelds südlichstem Ortsteil direkt an der Straße nach Opladen.