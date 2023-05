Kreisalarmübung in Langenfeld Feuerwehrnachwuchs übt den Ernstfall

Langenfeld (rfk) Feuerwehrwagen und Löschfahrzeuge stehen am Waldstück am Kapeller Weg im Langenfelder Stadtteil Wiescheid. Feuerwehrleute in voller Ausrüstung verlegen Schläuche in den Wald hinein, rufen sich Kommandos zu und sind höchst konzentriert. Was ist passiert? Ein Feuer im Wald?