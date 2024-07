Langenfeld rüstet sich Drei Jahre nach der Flut gibt es mehr Schutz

Die Stadt hat nun auch eine Lösung im Blick, die mehreren Gebieten Schutz geben kann. In Kooperation mit dem BUND könnten in Langenfelds Wäldern Schotten in Gräben gesetzt werden, damit das Wasser bei Starkregen nicht in Vieh- oder Burbach fließen kann. „Das würde der BUND übernehmen. Händisch“, erläutert Ritzmann. Denn mit schwerem Gerät könne man in den Waldgebieten nur schwer arbeiten.