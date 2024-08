Tipps vom Apotheker Was gegen Mücken und ihre Stiche hilft

Überall wo es Gewässer in der Nachbarschaft gibt, ist auch die Mückenpopulation hoch. In diesem Jahr ist ihre Verbreitung aufgrund des vielen und lang anhaltenden Regens immens. Den Sommer genießen, so er sich denn von seiner sonnigen Seite zeigt, kann man draußen nicht überall, denn die Plagegeister sorgen mit ihren Stichen für Verdruss. Daher ist es wichtig, dass die Apotheken in Langenfeld aktiv beraten, welche Schutzmaßnahmen gegen Mücken sinnvoll sind und welche Mittel wirksam helfen.