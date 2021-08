Briefwahl Langenfeld : Was Briefwähler wissen müssen

Christopher Hens (Organisation) und Deborah Lorenz (Auszubildende) präsentieren die Wahlrune. Foto: Stadt Langenfeld/Stefan Pollmanns

Langenfeld Das Wahlamt/Briefwahlbüro in Langenfeld ist voraussichtlich vom 23. August bis 24. September geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) In der Zeit vom 18. bis 22. August werden die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl an Langenfelder verschickt. Das kündigt die Stadt an. Wer bis zum 26. August noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann sich mit dem Wahlamt in Verbindung setzen: E-Mail: wahlamt@langenfeld.de, Tel. 02173 794-1111 oder 794-1112. Sofern sich auf den Wahlbenachrichtigungen Schreib- oder Adressenfehler befinden, werden die Bürger gebeten, das Wahlamt zu benachrichtigen.

Zur Briefwahl Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Briefwahlantrag. Dieser kann über folgende Wege beantragt werden: über den Onlinebriefwahlantrag (www.langenfeld.de/briefwahl), mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung über den Onlinebriefwahlantrag, schriftlich (mittels Fax oder postalisch), elektronisch per E-Mail an briefwahl@langenfeld.de, persönlich im Briefwahlbüro des Rathauses (Zimmer 302). Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die Briefwahlunterlagen werden vom Wahlamt der Stadt ausgestellt. Sie können im Verhinderungsfall auch von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden, sofern eine schriftliche Vollmacht (Vordruck befindet sich auf dem Antrag) vorliegt. Die Unterlagen können bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, beim Wahlamt beantragt werden. In besonderen Fällen können Briefwahlunterlagen auch noch am Samstag, 25. September, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr und am Sonntag, 26. September, von 8 Uhr bis 15 Uhr, beim Wahlamt beantragt werden.

Bürger werden gebeten, die roten Wahlbriefe in den Hausbriefkasten vor dem Haupteingang des Rathauses, Konrad-Adenauer-Platz 1, oder in die aufgestellte Wahlurne im Erdgeschoss zu werfen. Sie können auch in jeden Briefkasten der deutschen Post eingeworfen werden. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens 26. September, 16 Uhr, im Wahlamt sein.

Ab dem 23.August steht Wählern im Rathaus, 3. Etage, Zimmer 302, das Briefwahlbüro zur Verfügung. Dort können sie persönlich ihre Briefwahlunterlagen abholen und auch direkt wählen. Mitzubringen sind der Personalausweis und nach Möglichkeit die Wahlbenachrichtigung. Der Weg ist durch Hinweisschilder und Pfeile gekennzeichnet.

Hygienekonzept Um den Zugang in das Briefwahlbüro zu steuern, wird an der großen Glastür vor dem Flur eine Ampel angebracht, die von den Mitarbeitenden des Briefwahlbüros gesteuert werden kann. Wartende Briefwähler werden mit Absperrbändern zum Briefwahlbüro geführt. Markierungen mit einem 1,5 Meter Abstand werden auf dem Boden und im Treppenhaus angebracht. Darüber hinaus werden die Wahlberechtigten, die persönlich im Briefwahlbüro die Briefwahl beantragen möchten, gebeten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.