Langenfeld Was bei Schimmel in der Wohnung zu tun ist

(cebu) Gerade in diesem Winter möchten und müssen viele bei den Heizkosten sparen und drehen dazu das Thermostat an der Heizung runter. Aber gar nicht zu heizen ist eine schlechte Idee, denn das Schimmelrisiko durch Wohnraumfeuchte ist hoch, besonders in schlecht gedämmten Räumen, informiert die Verbraucherzentrale Langenfeld.