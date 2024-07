Von Langenfeld in die weite Welt Dieser junge Mann geht für ein Jahr in die USA

Langenfeld · Kai Thieler hat ein sehr gutes Abitur gemacht, doch mit dem Studium möchte er sich noch etwas Zeit lassen. Stattdessen will er ein Jahr lang in einem jüdischen Seniorenheim in Chicago mithelfen. Was ihn antreibt.

14.07.2024 , 18:06 Uhr

Kai Thieler geht für ein Jahr nach Chicago, um dort in einem jüdischen Seniorenheim in Chicago zu arbeiten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Bernd Schuknecht