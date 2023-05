Zahl der Pflegebedürftigen in Langenfeld steigt rasant Wartelisten in Heimen wachsen stetig

„Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Kreis stieg von 2017 bis 2021, also in vier Jahren, um 53 Prozent“, so die IKK classic unter Hinweis auf Daten des Statistischen Landesamtes. Dieser steile Anstieg – insbesondere in der Pflegestufe 1 (von 168 auf 3897 Personen) – ist einerseits alarmierend, allerdings auch zu erklären. Seit 2017 ist der Begriff „pflegebedürftig“ weiter gefasst worden, weil auch Menschen ohne Pflegegrad mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz als pflegebedürftig eingestuft werden. Dagegen passten die prozentualen Anstiege beim Pflegegrad 2 um 40, bei 3 um 49, bei 4 um 15 und bei 5 um 13 Prozent zum demographischen Wandel der alternden Gesellschaft.