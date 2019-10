Langenfeld : 150 Dücker-Mitarbeiter protestieren

Gewerkschaftssekretär Paul Hecker (l.) und Betriebsratsvorsitzender Oliver Hölschen (2.v.l.) setzten mit Dücker-Beschäftigten ein Warnzeichen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die laufenden Tarifverhandlungen im Schlosserhandwerk scheinen aktuell festgefahren zu sein. Deshalb haben mit einem Warnstreik am Dienstag etwa 150 Beschäftigte der Firma Dücker ein Zeichen des Protests gesetzt.

Sie folgten einem Aufruf der Industriegewerkschaft Metall (IGM) Köln-Leverkusen. „Wir wollen hier in der Region zeitgleich zu unserer zentralen Kundgebung in Emsdetten den Unmut über das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite bei der zweiten Tarifverhandlung ausdrücken“, sagt Gewerkschaftssekretär Carsten Kretschmann. Der gestrige Warnstreik auf dem Dücker-Betriebsgelände an der Ernst-Tellering-Straße ist nach Angaben seines IGM-Kollegen Paul Hecker „der größte in unserer Region“.

Die IGM-Tarifkommission fordert laut Kretschmann, dass die Löhne für die Beschäftigten im Schlosserhandwerk in Nordrhein-Westfalen um sechs Prozentpunkte steigen. „Auch die Ausbildungsvergütungen sollen sich um jeweils 80 Euro in jedem Ausbildungsjahr erhöhen.“ Die Arbeitgeberseite habe indes am Ende der zweiten Verhandlungsrunde lediglich 2,3 Prozent und 2 Prozent auf zwei Jahre angeboten. Und die Auszubildenden sollen nach diesem von der IG Metall abgelehnten Angebot nach Kretschmanns Angaben „nur 10 Euro mehr, plus eine Leistungszulage erhalten“.

„Das ist doch nicht angemessen“, befand bei der gestrigen Versammlung Oliver Hölschen, Betriebsratsvorsitzender der Firma Dücker mit ihren etwa 300 Mitarbeitern. „Unserem Unternehmen und der Branche geht es gut.