Touren rund um Langenfeld Wandern gegen Weihnachtspfunde

Immer wieder sonntags, aber auch dienstags und mittwochs lädt der Sauerländische Gebirgsverein Abteilung Langenfeld-Monheim zu Wanderungen für seine Mitglieder und interessierte Gäste an. Treffpunkt ist immer dienstags und mittwochs am Sportplatz Jahnstraße in Langenfeld und sonntags am Bahnhof S-Bahn in Langenfeld. „In der Regel sind für diese Wandertage keine Anmeldungen erforderlich“, informiert der Abteilungsvorsitzende Detlef Müller.