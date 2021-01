Wegen Schneebruch : Waldfriedhof ist zwei Tage lang geschlossen

Kapelle auf dem Waldfriedhof. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Der städtische Waldfriedhof am Kapeller Weg ist am Montag nach Angaben der Friedhofsverwaltung aus Sicherheitsgründen kurzfristig geschlossen worden. Er wird erst am Mittwoch wieder für Besucher geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die jüngsten Schneefälle hatten bei einigen Bäumen für sogenannten Schneebruch in Form von herabfallenden Ästen oder gar umgeknickten Bäumen gesorgt“, sagt Stadtsprecher Andreas Voss. Diese müssten nun beseitigt werden.

Auch an diesem Dienstag bleibe der Friedhof geschlossen, so Voss. „Die Begutachtung durch eine Fachfirma hat ergeben, dass weiteres Totholz in einigen Bäumen entfernt werden muss, um eine Gefahr des Herabfallens zu vermeiden. Ab Mittwoch sei der Waldfriedhof wieder normal geöffnet.

(mei)