Langfort : Bürger dämmen Waldbrand mit Gartenschlauch ein

Langenfeld Beherztes Eingreifen, ehe die Feuerwehr eintraf.

Die Feuerwehr hat am Montag einen Kleinbrand im Langforter Wäldchen gelöscht. Zwei Bürger alarmierten die Einsatzkräfte gegen Mittag aufgrund von Brandgeruch und Rauch. Mit einem Gartenschlauch fingen sie selbst an zu löschen. Durch das beherzte Eingreifen der beiden Langenfelder sei ein größerer Schaden über die vier Quadratmeter brennendes Unterholz hinaus verhindert worden, teilte die Feuerwehr mit. Die schickte ein Tanklöschfahrzeug der Hauptwache in den Wald und löschte den Restbrand. Um kurz nach 13 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Insgesamt rückten 19 Feuerwehrleute aus mit fünf Fahrzeugen aus.