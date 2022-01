Monheim Unfall : Seniorin fährt Radfahrerin (81) an

Ein Rettungswagen fuhr die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Langenfeld (elm) Am Dienstag hat eine 75-jährige Autofahrerin eine 81-jährige Radfahrerin an einer Parkhausausfahrt angefahren. Die Radfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

