Langenfeld Industrieverein KI bietet Chance für Arbeitserleichterungen

„Sind wir bald alle arbeitslos?“ Mittels dieser provokanten Frage lud der Industrieverein zum Mai-Stammtisch in die Firma Paxos an der Karl-Benz-Straße in Berghausen. Dr. Andreas Witte, Geschäftsführer von Control Expert in Langenfeld, berichtete über den aktuellen Stand der KI-Technik und die erkennbaren Probleme. „Die wachsende Bedeutung des Themas ist primär einem exponentiellen Wachstum der Rechenleistung der Computer geschuldet“, so Witt. Und größere Datenmengen wiederum verlockten zu zusätzlichen Investitionen in KI. Insbesondere große KI-Sprachmodelle wie ChatGPT ermöglichten den einfachen Zugang und Nutzen für die breite Gesellschaft. Diese Sprachmodelle werden durch enorme Datenmengen anhand von leistungsstarken Rechensystemen trainiert, wodurch ein eigenes Textverständnis aufgebaut wird. Dieses wird benutzt, um menschenähnliche Texte zu generieren.