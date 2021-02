Langenfeld : Café feminin: Vortrag für Frauen

Zwischen Homeoffice und Homeschooling im Gleichgewicht bleiben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld Die Referentin Kristina Weiß verrät in diesem ersten Online-Vortrag in der Reihe des Café feminin, wie man verschiedene Bereiche in der Wohnung ins Gleichgewicht bringen kann.

Das „Café feminin“ bietet jeden zweiten Montag im Monat ein Thema, das Frauen bewegt. Aus den Bereichen Frauengesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeitmanagement, Entspannung im Alltag, Wechseljahre, Kunst, Kultur hält monatlich eine Referentin einen Kurzvortrag mit anschließender Diskussion. Das aktuelle Thema am Montag, 8. März, ab 19 Uhr lautet: „Zwischen Homeoffice, Homeschooling und Hygge – Wie bringe ich mein Zuhause ins Gleichgewicht zwischen Yin und Yang?“