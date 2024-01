Kreis Mettmann Vorlesewettbewerb: keine Stadtentscheide mehr

Zu dem Wettbewerb am Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, (Einlass ab 14.45 Uhr) kommen die besten Vorleser/innen der sechsten Klassen der weiterführenden Schulen aus Langenfeld, Monheim, Haan und Hilden in die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3 nach Hilden. Willkommen sind Familien und Freunde der teilnehmenden Mädchen und Jungen sowie alle, die sich spannende, lustige und zauberhafte Geschichten anhören möchten. „Der Vorlesewettbewerb bietet Schülerinnen und Schülern jedes Jahr die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und viele neue Bücher zu entdecken“, erklärt Stefanie Gundelach, in der Bibliothek zuständig für Jugendangebote. Der Eintritt ist frei.