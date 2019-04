Unfall : Langenfelderin missachtet Vorfahrt – schwer verletzt

Langenfeld Auf der Richrather Straße stoßen zwei Autos zusammen.

Bei einem Unfall auf der Richrather Straße ist eine Langenfelderin schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß zweier Autos ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 16.40 Uhr. Demnach war die 34-Jährige im Begriff, mit ihrem blauen Nissan Note von der Paulstraße nach rechts in die Richrather einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 63-jährigen Langenfelders, der mit seinem schwarzen 3er BMW in Richtung Stadtmitte fuhr. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Geschätzter Schaden: mindestens 9000 Euro.