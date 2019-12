langenfeld : Ehepaar erwischt Diebin im eigenen Auto

Langenfeld (elm) Eine 36-jährige Frau ist nach einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto in Untersuchungshaft. Die Langenfelderin war laut Polizei am Samstag gegen 5.20 Uhr Am Alten Broich in das Auto eingestiegen.

