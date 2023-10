Kommunion 2024 Vorbereitung auf Erstkommunion verzögert sich

Bedingt durch den Seelsorgerwechsel in der Kirchengemeinde St. Josef und Martin startet die Vorbereitung auf die Erstkommunion 2024 in diesem Jahr etwas verspätet. Die neue Gemeindereferentin Schwester Roswitha kümmert sich nun – unterstützt vom Team der Katecheten- um die Organisation. Der Eröffnungsgottesdienst wird gefeiert am 25. November um 15 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt und am 26. November um 15 Uhr in St. Barbara. Die persönlichen Anmeldegespräche finden in der Woche vom 6. bis 10. November nachmittags statt. Der Einladungsbrief ist bereits verschickt worden. Wer sein Kind noch anmelden möchten oder Rückfragen hat, findet im Internet unter www.kklangenfeld.de weitere Infos oder kann sich an das Pastoralbüro wenden.