Langenfeld Vor dem Fest im Rex-Kino entspannen

Ab 11 Uhr bieten das Lichtspielhaus ein buntes Programm für alle Filmfreundinnen und Filmfreunde jeden Alters. Um 11 Uhr startet mit „Avatar 2: The Way of Water“ die Zeit des großen Popcornkinos: Mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films haben Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Doch ihre Heimat ist weiterhin nicht sicher vor den Machenschaften der Resources Development Administration, die fremde Planeten ausbeutet und dort für die Menschen wichtige Ressourcen abbaut.