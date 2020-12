Vor 75 Jahren - Erinnerungen an das erste Weihnachten nach Kriegsende : „Endlich ein Heiligabend ohne Angst“

Langenfeld Inge Wagner (98) erinnert sich, wie sie von einem Besatzungssoldaten Backpulver für einen Kuchen bekam. Mit ihrem Ehemann, dem halbjährigen Söhnchen und mit der Mutter habe sie dieses friedliche Weihnachtsfest in Landwehr erlebt.

„Es gab sogar eine Ente oder eine Gans“, sagt Inge Wagner (98) in Erinnerung an ihr erstes Weihnachtsfest im Frieden nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945. Mit ihrem Ehemann, dem halbjährigen Söhnchen und mit der Mutter habe sie dieses friedliche Weihnachtsfest in Landwehr erlebt. Der Vater war im Krieg gefallen. Der Festtagsbraten ist allerdings nicht das erste, was ihr zu Weihnacht 1945 einfällt. „Es war das erste Mal nach vielen Jahren, dass wir nicht in den Keller mussten, um uns vor Fliegerangriffen zu schützen. Das erste Mal, dass es Heiligabend ruhig blieb“, erzählt sie.