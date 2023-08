Handel in Langenfeld Vom Kolonialwaren-Laden zum Frische-Center

Von Isabel Klaas

Die Zeiten, als der „Supermarkt“ noch ein Kolonialwarenladen war liegen fast 100 Jahre zurück. Damals führte er weder Obst und Gemüse, noch Milch. Heinz Hövener, der mit 73 Jahren Chef von zwei Edeka-Läden in Langenfeld ist, ließ 40 sehr interessierte Zuhörer im Wiescheider Treff in sein Metier heute und gestern blicken. Nichts, aber auch gar nichts mehr, erinnert an alte Zeiten. Üppig gefüllte Regale – darunter allein unfassbar viele Varianten verschiedener Joghurts – überfordern den Konsumente heute nicht selten. Deshalb machte es umso mehr Spaß, sich mit Hövener zu erinnern: „Kakao, Kaffee, Gewürze und ein großes Fass mit gesalzenen Heringen beherrschten früher die Kolonialläden“, erzählte er seinen Zuhörern. So oder ähnlich sah es auch im Geschäft von Höveners Ur-Großmutter in Wuppertal aus.

Der agile jugendliche Herr im weißen Arbeitskittel konnte laut eigener Erzählungen eigentlich gar nicht anders, als selbst auch in die Lebensmittel-Branche einzusteigen. Allein seine Oma habe sich nicht für dieses Metier interessiert, berichtete er augenzwinkernd.

Mit 23 Jahren machte Hövener sich 1973 selbständig. Ein junger Spund, dem kaum jemand etwas zutraute, so seine eigenen Worte. 300 Quadratmeter sei sein erster Laden in Vohwinkel groß gewesen. „So groß ist heute allein die Obstabteilung in meinem ehemaligen Frische-Center in Wuppertal “, klärt er auf. Niemand der etablierten Genossen wollte damals den Laden in Vohwinkel übernehmen. Zumal noch Ölkrise und jede Menge wilde Supermärkte das Geschäft negativ beeinflussten. So konnte sich Heinz Hövener zum ersten Mal bewähren. „Ich habe mit einem Freund, der Betriebswirtschaft studierte, eine eigene Standort-Analyse gemacht. Und wir waren überzeugt: Das funktioniert“, erzählt er.

Natürlich sei das Sortiment dramatisch kleiner gewesen als heute. Aber es sei gut gelaufen. 1984 übernahm er dann den Edeka-Laden in Richrath mit 400 Quadratmetern, den er 2000/2001 auf knapp 1000 Quadratmeter vergrößerte. 2005 kam der Supermarkt an der Schneiderstraße hinzu.

Hövener lobte besonders das Prinzip der Edeka-Genossenschaft, wo die Hierarchie auf den Kopf gestellt sei und jeder einzelne Betreiber die Verantwortung für seinen Laden habe – sowohl für das Angebot der Ware als auch für die Preisgestaltung einzelner Produkte. „Kommt mir der empfohlene Preis zu hoch vor, kann ich darunter bleiben“, sagte er. Und ganz plastisch in Sachen Produktpalette: „In Langenfeld müssen wir Killepitsch im Sortiment haben. Im Umfeld von Köln niemals. Da gibt es nur Kabänes.“

Die Zuhörer erfuhren, dass es Pfanni bei Edeka derzeit nicht gibt, weil die Preiserhöhung zu drastisch ausgefallen sei. Dass man aber eine hervorragende Nudelfabrik in Italien für das deutsche Sortiment entdeckt und einen Saft-Laden in Polen gekauft habe. Einer Dame, die Harrys Butterhörnchen in den Langenfelder Edeka-Niederlassungen vermisste, versprach Hövener den Grund rauszufinden. Dafür empfahl er die Kostproben auf dem Tisch vor den Gästen „von einem Bauernhof im Münsterland, den ich entdeckt habe“, so der Kenner. Der stelle jetzt die köstlichen Kekse nach Omas Rezept her. Das Lob der Anwesenden war einhellig. Die Zuhörer erfuhren, dass Picnic der Edeka-Online-Lieferdienst ist, quasi die Konkurrenz im eigenen Hause, dass er aber bisher nicht gewinnbringend arbeite. Wie alle anderen Online Lieferanten übrigens auch, erklärte er. Auch TrinkGut und Netto gehören zur Edeka-Gruppe.

„Wir haben in unserem Laden an der Schneiderstraße rund 3500 Bio-Arikel“, erklärte Hövener. Der reine Bio-Supermarkt Denn’s werbe mit 4500 Produkte. Natürlich habe man sich auf den Zeitgeist eingestellt und mittlerweile eine große Auswahl an veganen Produkten. „Unsere Käufer erwarten das“, so der Betreiber der zwei Edeka-Filialen. Ein Angebot, das eine der anwesenden Zuhörerinnen auch sehr lobte.

Natürlich waren auch Künstliche Intelligenz und IT im Geschäftsalltag ein Thema. Kassen, die selbständig die Preise scannen, sind noch Zukunftsmusik. Eine kluge IT, die den Mindestbestand vorschlägt, ist im Einsatz, bedarf aber noch der menschlichen Kontrolle.

Bei so viel Angebot in den Regalen, bleibt natürlich auch immer einiges übrig. Bei Edeka geht es an die Tafel/Tüte, und zwar zwei Tage vor dem Ablauf der Mindesthaltbarkeit. Auch die Foodretter übernehmen Lebensmittel mit Schönheitsfehlern, die im normalen Laden nicht mehr über die Theke gehen. Kunden können jederzeit in den Edeka-Läden in Langenfeld Lebensmittel für die Tafel spenden oder ihr Leergut für die Tafel stiften. „Das ist mir wichtiger, als für einen Sportverein Trikots zu sponsern“, erklärte Hövener.