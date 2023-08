75 Jahre Paulzen Vom Klempner zum Komplettanbieter

Seit Jahrzehnten ist der Firmenname Paulzen in der Stadt fast ein Synonym für Gas, Wasser und Heizung. Das Familienunternehmen wurde 1948 vom 26-jährigen „Klempner“ und Gas- und Wasserinstallateurmeister Paul Paulzen im Ortsteil Immigrath gegründet. Die Nachkriegszeit mit den Aufbaujahren bot für Handwerker gute Rahmenbedingungen. In Langenfeld gehörten die Webereien, der Bauverein und das damals sogenannte Landeskrankenhaus zu den verlässlichen Großkunden. In den Gebäuden der Klinik unterhielt Paulzen jahrelang sogar eine zweite Werkstatt.