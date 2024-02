Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Vom Glück, in Sicherheit zu sein

Svetlana Shpak will erzählen. Sie ist sichtlich aufgeregt, trägt das Herz auf der Zunge und ist vor allem eins: dankbar. Dankbar dafür, dass sie in Sicherheit ist. Die Ukraine-App, die sie auf ihr Handy geladen hat, erinnert sie immer an die schrecklichen Angriffe auf ihre Heimatstadt Kiew. An den Krieg.