Langenfeld „Der Letzte Schrei“ auf dem Schützenfest

In dem Jahr, in dem die Stadt Langenfeld ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, stehen die Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Immigrath schon in den Startlöchern für ihr großes Jubiläum: 2024 feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen. Die beiden Zahlen belegten aber „die enge Verbundenheit der Grünröcke aus unserem zentralen Ortsteil mit ihrer Stadt“ schreibt Bürgermeister Frank Schneider in seinem Grußwort. Wenn sich die Immigrather Schützen vom 17. bis 19. Juni der Bürgerschaft präsentieren, läuten sie damit auch die Serie von insgesamt sechs Schützenfesten der Langenfelder Bruderschaften und Vereine ein.