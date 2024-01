Arbeiten am Feuerwehrhaus Nord Vollsperrung der Haus Gravener Straße

Die Arbeiten am Feuerwehrhaus Nord schreiten weiter voran. Aufgrund von Anschlussarbeiten am Kabelnetz muss die Haus Gavener Straße im Kreuzungsbereich in Richtung Solingen vollständig gesperrt werden. Die Haus Gavener Straße soll voraussichtlich bis Mitte Februar gesperrt bleiben. Der Verkehr wird in dieser Zeit in beiden Richtungen über die Schneiderstraße, den Götscher Weg und der Friedrich-Krupp-Straße umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.