Langenfeld Vortrag : Volkshochschule zeigt Bilder zur Normandie

Langenfeld (og) Im Rahmen des Länderprojekt Frankreich stellt die Volkshochschule am Mittwoch, 27. November, in einem Bildervortrag „Die Normandie“ vor. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Flügelsaal des Kulturzentrums.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten gibt es an der Abendkasse für 6 Euro, ermäßigt 4. Die Normandie ist nicht nur wegen der Getränke Cidre und Calvados beliebt. Als Reiseland bietet sie sehr unterschiedliche landschaftliche Eindrücke und kann mit vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten aufwarten. Beim Vortragsabend der stellt der Referent, Helmut Lohmar, die Besonderheiten der Region vor: Steile Kalkklippen bestimmen die Küste zwischen Fécamp und Étretat, weite feinsandige Strände sind charakteristisch für die bekannten Badeorte Deauville und Cabourg. Weiter westlich wird mit dem berühmten Teppich von Bayeux, der die Eroberung Englands in 1066 darstellt, ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Normandie vor Augen geführt.