Ausgewählte Kurse im Kulturzentrum : Volkshochschule und Musikschule starten am Montag in Langenfeld

Volkshochschule und Musikschule starten am Montag in Langenfeld

LANGENFELD An diesem Montag starten die Volkshochschule (VHS) und die Musikschule nach der Corona-bedingten Schließung wieder mit Kursen im Kulturzentrum. „Wir freuen uns, dass wir nach der Kurspause endlich wieder unsere Pforten öffnen können“, sagt VHS-Chef Christian Fliegert.

Auch die städtische Musikschule beginnt am Montag sukzessive mit Einzelunterricht, sagt Leiterin Sonja Steinsiek. „Es starten zunächst Streich-, Zupf- und Tasteninstrumente auf freiwilliger Basis.“ Blasinstrumente und Gesang seien in dieser Testwoche noch nicht möglich. „Denn noch streiten sich Experten“, so Steinsiek, „über die so genannten Aerosole, die bei diesen beiden Spezialfällen freigesetzt werden und das Ansteckungsrisiko erhöhen.“ Parallel werde weiter Online-Unterricht erteilt. Nähere Infos bei der Musikschule unter Tel. 02173 794-4301 und -4302 oder unter www.musikschule-langenfeld.de.