VHS-Forum in Langenfeld : Volkshochschule setzt auf digitale Angebote

VHS-Forum in Langenfeld

Langenfeld Die Volkshochschule geht gestärkt aus der Coronakrise hervor, hieß es beim diesjährigen VHS-Forum. Man habe zügig und flexibel auf die Pandemie reagiert.

Unbürokratische Mitwirkung und die Gelegenheit zum Meinungsaustausch stand im Mittelpunkt des diesjährigen VHS-Forums, zu dem die Volkshochschule Langenfeld am Freitag, 12. August, in den Flügelsaal des Kulturzentrums eingeladen hatte. Gekommen waren Kursleitende, Teilnehmende und Vertreter aus der Politik, um sich über das vergangene Jahr zu informieren. Nachdem das VHS-Forum 2020 und 2021 abgesagt werden musste, war das Interesse größer denn je, und die Veranstaltung im Nu ausgebucht.

Bürgermeister Frank Schneider und Volkshochschulleiter Christian Fliegert begrüßten die Gäste und stellten die Ergebnisse des Jahresberichts 2021 vor. Mit 638 durchgeführten Veranstaltungen war die Volkshochschule einmal mehr die zentrale Adresse für das Bildungs- und Kulturleben der Stadt. Die in 2021 erreichten Ergebnisse wurden fast ausschließlich in der zweiten Jahreshälfte erzielt. Obwohl der Kursbetrieb erst nach der Sommerpause wieder in annähernd normalem Umfang anlaufen konnte, fanden rund 5250 Teilnehmende den Weg ins Kulturzentrum, besuchten Kurse und Vorträge oder begaben sich auf Exkursionen.