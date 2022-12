Neues Programm der VHS Langenfeld Mehr als 1000 Seminare und Kurse

Eine Tagesstudienfahrt (Kurs-Nr. 231-1320) führt am Samstag, 11. Februar, nach Frankfurt in die Schirn-Kunsthalle zur Chagall-Ausstellung. Nachmittags gibt es noch die Gelegenheit, an einer Stadtführung teilzunehmen. Eine Opernfahrt nach Düsseldorf können Musikinteressierte für Montag, 29. Mai, 18.30 bis 21.30 Uhr, buchen. Dann wird die Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini aufgeführt (Kurs-Nr. 231-1015). Zuvor gibt es eine Einführung in Werk und Inszenierung.