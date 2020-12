Langenfeld : Virneburgschule hat dank Sponsoren einen neuen Bus

Langenfeld Der schmucke Kleinbus sei „ein echtes Weihnachtsgeschenk“. So kommentierte Wolfgang Behrend, Leiter der Virneburgschule für geistig Behinderte, die überraschende Ankunft eines neuen Fahrzeugs.

(mmo) Der Förderverein der Schule konnte dank einer großzügigen Spende des Lionsclubs Langenfeld und der Lady Lions Langenfeld den 2007 auch damals mit Hilfe der Lions beschafften und in die Jahre gekommenen roten Schulbus durch einen schicken Bus in Lions-blau ersetzen. Bis zur ersten Fahrt und der angemessenen festlichen Übergabe an die Virneburgschüler wird es coronabedingt und wegen der Ferien noch dauern. „Die gute Nachricht wollen wir aber schon jetzt vermelden“, sagt Stephanie Braun, die 1. Vorsitzende des Fördervereins.