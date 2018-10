Langenfeld: Vier Bands spielen bei Jazznacht

LANGENFELD Die erste „Langenfelder Jazznacht“ zieht mit vielen bekannten Musikern und Sängerinnen am Freitag nächster Woche in die Stadthalle.

Mit dabei ist unter anderem die New Orleans Jazz Band of Cologne um den ehemaligen Schauplatz-Chef Reinhard Küpper. Zum zweiten Mal gehen mit der aus New Orleans stammenden Tricia Boutté in Deutschland auf Tour. Die Nichte der weltberühmten Sängerin Lilian Boutté hat sich schnell die Herzen ihrer deutschen Fans ersungen und fühlt sich sowohl im traditionellen Jazz als auch in der Blues- und Gospelszene zu Hause. Zu Hause soll sie sich auch in der Stadthalle fühlen, und somit war nach Angaben von Katja Früh aus dem Schauplatz-Team „die Idee geboren, ein Fest zu feiern“. Ein Fest brauche „natürlich auch Gäste“. Und deshalb freue sich der Veranstalter, dass bei der Jazznacht auch die Woodhouse Jazz Band, die Echoes of Nawlins und das Roy Louis Trio an den Start gehen.