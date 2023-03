Nach dem Ende von Karstadt und Hertie in Langenfeld So gelingt der Wechsel im Handel

Ob Leverkusen, Krefeld oder Düsseldorf – viele Städte in der Region sind von den baldigen Schließungen ihrer Kaufhof-Filialen betroffen und suchen händeringend nach Anschlusslösungen in den Innenstädten. Langenfeld konnte nach der Hertie-Insolvenz 2008 zwar das Kaufhaus selber nicht retten, aber mit der Familie Sass, die damals Eigentümerin der Immobilie am Markt war, ein neues, bis heute erfolgreiches Shoppingmodell auf den Weg bringen.