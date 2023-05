Langenfeld Viele Eltern zahlen hohe Beiträge

(og) Der Anteil der Eltern, die für die Betreuung ihrer Kinder in der Kita, im Offenen Ganztag oder in der Kindertagespflege den Höchstsatz zahlen, ist in Langenfeld groß. Das zeigt eine Statistik, die Carsten Lüdorf sowohl für den Jugendhilfe- als auch für den Schulausschuss erstellt hat. Die Statistik gilt für voll beitragspflichtige Kinder, also meist das erste Kind einer Familie.