Theater Langenfeld Heldinnenreise durch die Stadtgeschichte

Eine Pause auf dem Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler stehen in Gruppen zusammen, schauen auf ihre Handys, spielen Fangen oder fahren Roller, ein ganz normaler Tag eben. Nur eine Schülerin steht an der Seite. Anna, überzeugend stark gespielt von Leni Höger. Die Schülerin wäre gerne ein Teil der angesagten fünfköpfigen Clique ihrer Klasse. Um dazu gehören zu dürfen, überlässt sie der Cliquenchefin sogar unfreiwillig ihre pinkfarbene Jeansjacke. Doch ganz so einfach wird es Anna nicht gemacht. Bevor das Mädchen offiziell dazugehören darf, muss sie zunächst eine Mutprobe bestehen. Die Schülerin soll die beiden Postillione, zwei Bronzeskulpturen und zugleich die Wahrzeichen der Posthorn-Stadt, heimlich nachts mit Farbe besprühen. Voller Angst stellt sich Anna ihrer Aufgabe. Mit zitternden Händen beginnt sie zu sprühen und entdeckt plötzlich einen echten Brief bei den Statuen. Außerdem verwandeln sich die beiden Figuren, witzig und naiv verkörpert von Miriam Hölsken als Postillion und Kira Taube als Christel von der Post, in echte Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Anna stellt sich ihrer Neugier und ihrer Angst und möchte herausfinden, von wem der Brief stammt. Damit beginnt für die Schülerin eine echte Heldinnenreise mit zahlreichen Herausforderungen, die sie zu bewältigen hat. Anna lässt sich nicht nur mutig auf eine Reise mit den beiden trinkfreudigen Postillionen durch verschiedene Zeiten ein, als sie durch das Spielen des Posthorns zunächst in der alten Posthalterei der Fürsten von Thurn und Taxis im 18. Jahrhundert und später auf der Via Publica der römischen Antike, die später Poststraße hieß, landet, sondern sie trifft auch auf allerlei Charaktere, die ihr das Leben zum Teil steinig und aufregend machen. Da wären beispielsweise der berühmt berüchtigte Räuberhauptmann Fetzer, der auch im wahren Leben am 29. Oktober 1799 mit fast vierzig Männern die Postkutsche von Deutz nach Elberfeld überfallen hatte, als sie an der Poststation in Langenfeld Rast machte. Gespielt und gesungen wird der Räuber beeindruckend stark von Moritz Löhrer. Außerdem ist da die warmherzige Bettlerin Nana, feinfühlig umgesetzt von Felicia Klimczak, die im Laufe der Zeit zu Annas bester Freundin wird. So wirbelt die Schülerin von einem Ort zum anderen und begegnet nicht nur dem Leben und der Geschichte, sondern am Ende vor allem auch sich selbst. Das neue Blinklichterstück „Der Brief aus einer anderen Zeit“ zum 75. Geburtstag der Stadt wurde von der Regisseurin Elisabeth Schafheutle aus vielen historischen Fakten und Zeitsträngen zu einem fiktiven Stück über die aktive Postkutschenzeit in Richrath und Reusrath verfasst und den 38 spielenden und singenden Kindern und Jugendlichen fast auf den Leib geschrieben. Schafheutle versteht es auch dieses Mal, die Kompetenzen jedes ihrer 38 Blinklichter aus vier Kursen herauszuarbeiten und zum Leuchten zu bringen. So entstehen wunderbare, vielseitige Charaktere, wie der englische Reisende Benedict Bernhard, der auch im zweiten Teil mit viel Humor und Ausdrucksstärke einen auf Lateinisch dozierenden Lehrer verkörpert, der vorwitzige Räuber Picard, gespielt von Raphael Bembennek, die beiden edlen Damen, Luisa und Franziska Jacobi, zickig-charmant verkörpert von Zoe Ey und Emily Heikhaus, eine kecke Köchin, gespielt von Friederike Walter, die wundersame Heilerin alias Merrit Wallis, ein regelkonformer Gendarm, verkörpert von Laurenz Fliegert sowie die zahlreichen Kinder, die auf dem Schulhof, in Cliquen, Klassen und Wirtshäusern herumwirbeln und in den nächsten Jahren ihr Potenzial als Blinklichter präsentieren werden. Die wunderschönen Kostüme von Susanne Halbach sind mit großer Sorgfalt für das historische Detail geschneidert und vom hauseigenen Näh-Team liebevoll umgesetzt worden. Licht und Kulissen sind auch dieses Mal kleine Meisterwerke geworden. Kai Dorenkamp lädt mit seiner Musik und seinen inhaltsreichen Liedern, einstudiert von der Gesangslehrerin Saskia Hyner, zum Mitsingen ein. Das Stück „Der Brief aus einer anderen Zeit“ verspricht nicht nur großen Spaß, sondern ist zugleich ein amüsantes Lehrstück über die Freundschaft, das Leben und das Finden der eigenen Persönlichkeit. Das Publikum dankte den Darstellern mit frenetischem Applaus und forderte Zugaben.